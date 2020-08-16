عضو بالصحة النيابية: العراق لن يستخدم أي لقاح لكورونا حتى يتحقق هذا الشرط

2020/08/16 | 12:41 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداداكد عضو لجنة الصحة النيابية النائب غايب العميري، اليوم الاحد (16 آب 2020)، عدم إمكانية استخدام اللقاح الروسي أو غيره دون اعتماده من قبل منظمة الصحة العالمية.

وقال العميري في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "الوضع الوبائي لفيروس كورونا في العراق تحت السيطرة، وهناك جهود تبذلها وزارة الصحة من أجل زيادة سعة مراكز الحجر لاستقبال المصابين وتوفير الاجهزة رغم الامكانيات المتواضعة".وتابع: "نحتاج الى تعاون وتفاعل من قبل الاهالي مع الاجراءات الوقائية لتفادي انتقال الاصابات بينهم".

واضاف العميري، أن "اللقاح الروسي او البريطاني او الالماني او اي لقاح اخر لا يمكن استخدامه في العراق قبل اعتماده من قبل منظمة الصحة العالمية ومن ثم المباشرة باستيراده"، لافتا الى ان "وزير الصحة في تواصل مستمر مع الدول التي باشرت بمراحل اكمال اللقاح الخاص بفيروس كورونا".

ويوم امس، حدد وزير الصحة، حسن التميمي، الموقف من لقاح كورونا وموعد انحسار الفيروس.

وقال التميمي في مقابلة متلفزة تابعتها (بغداد اليوم ) إن "العراق يستخدم البروتوكلات العلاجية المقرة عالمياً منذ بدء الجائحة، ولا يوجد لقاح معتمد حتى الآن لكورونا، رغم اننا فاتحنا دولاً نفذت تجارب متقدمة مثل بريطانيا وروسيا".

واضاف أنه "في حال اقرار اي لقاح من منظمة الصحة العالمية فإن العراق سيكون من اوائل الدول التي تستورده"، مبينا أن "تحديد موعد انحسار كورونا يتوقف على الخروج بلقاح مضاد للفيروس ".

وسجل العراق امس السبت، اعلى حصيلة اصابات بفيروس كورونا منذ دخول الفيروس بلغت 4239 اصابة.

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