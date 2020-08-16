وزير التخطيط: الحكومة سترسل مسودة قانون موازنة لما تبقى من أشهر 2020

2020/08/16 | 12:41 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

أكد وزير التخطيط، خالد بتال، الأحد (16 آب 2020)، أن الحكومة سترسل مسودة قانون موازنة لما تبقى من العام الحالي.

وقال بتال في تصريح لوكالة الانباء العراقية الرسمية، تابعته (بغداد اليوم)، إن "الحكومة سترسل خلال الايام المقبلة مسودة قانون الموازنة لما تبقى من عام 2020".

واضاف أن "الحكومة ملزمة بتعيين جميع الكوادر التي ينطبق عليها القانون التدرج الطبي".

وكان مجلس النواب، صوت الأربعاء (03 حزيران 2020)، على صيغة قرار يلزم الحكومة العراقية بإرسال قانون موازنة 2020 خلال ‏الشهر حزيران.‏

وقال مصدر برلماني، في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "مجلس النواب صوت على صيغة قرار يلزم الحكومة الإسراع في إرسال ‏مشروع قانون الموازنة الاتحادية، لعام 2020، في موعد أقصاء نهاية شهر حزيران الماضي".‏

وأضاف، أن "مجلس النواب أنهى القراءة الاولى لمشروع قانون الاقتراض المحلي والخارجي لتمويل العجز المالي لعام 2020".‏

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