2020/08/16 | 12:43 - المصدر: وكالة ناس
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بيانات أمنية: عمليتان للاستخبارات وتحرير مختطفين اثنين هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة ناس الإلكتروني بتاريخ: 2020/08/16 | 12:43.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بيانات أمنية: عمليتان للاستخبارات وتحرير مختطفين اثنين) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة ناس.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بيانات أمنية: عمليتان للاستخبارات وتحرير مختطفين اثنين) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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