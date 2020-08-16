القضاء: دوام المحاكم مرتبط بالقرارات الصادرة عن خلية الأزمة

2020/08/16 | 12:43 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد مجلس القضاء الأعلى، الاحد، ان دوام المحاكم مرتبط بالقرارات الصادرة عن خلية الأزمة.وذكر القضاء في بيان عبر موقعه الرسمي انه “رداً على الرسائل والطلبات الواردة إلى المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى من السادة المحامين بخصوص استئناف الدوام بشكل كامل يود مجلس القضاء الأعلى أن يوضح بأن قرار استئناف الدوام في المحاكم والدوائر التابعة …

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