صحيفة : السيتي ينتظر إشارة من ميسي لغرض استكمال صفقة الانتقال

2020/08/16 | 13:45 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة … ألقت الهزيمة التاريخية التي مُني بها برشلونة أمام بايرن ميونخ (8-2) يوم الجمعة، في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، بظلالها على الفريق الكتالوني.ولم يكن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، بمعزل عن هذا التأثير؛ حيث أشارت العديد من التقارير المتطابقة إلى أنه يدرس بجدية الرحيل عن الكامب نو، هذا الصيف.وإزاء هذه التقارير، ترغب […]

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