أمين المظالم الصحفي

2020/08/16 | 13:45 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ‏ ‎‏ كتب / د .حبيب ابراهيم… هل وصل الجمهور الى مستوى من الوعي واصبحت باستطاعته أن يقترح على وسائل الاعلام بعدم نشر بعض المضامين لانها تلحق الضرر بالمجتمع؟ أيستطيع الجمهور ان يكون مستقبِلاً ومقيّماً لبعض المضامين التي تنشرها وسائل الاعلام؟ أيستطيع الجمهور ان يعترض على بعض ما تنشره وسائل الاعلام؟ الى […]

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