القوات الامريكية تدخل شاحنات محملة بالذخائر الى شمال سوريا

2020/08/16 | 13:50 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أدخلت القوات الأمريكية شاحنات محملة بأسلحة ومواد لوجستية جديدة من الأراضي العراقية إلى قواعدها غير الشرعية بريف الحسكة السورية وذلك في خرق جديد للقوا...

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