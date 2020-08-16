2020/08/16 | 13:51 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- بدأت نقابة الصحفيين العراقيين وفروعها في المحافظات ، اليوم الاحد، تسلم الطلبات الخاصة بخريجي كليات الاعلام للانتماء لها.وكانت نقابة الصحفيين العراقيين قررت في العاشر من الشهر الحالي قبول انتماء خريجي كليات الاعلام ومنحهم عضوية وهوية النقابة.هناك تفاصيل اخرى بخصوص نقابة الصحفيين: ابتداءً من اليوم المباشرة بتسلم طلبات الانتماء لخريجي كليات الاعلام المركز الخبري الوطني.

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