الشبكي: سنحاسب الكاظمي فورا في حال تخليه عن سحب القوات الاميركية

2020/08/16 | 13:51 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… اكد النائب المستقل عن المكون الشبكي قصي الشبكي، الاحد، ان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ملزم بطرح ملف سحب القوات الاميركية من العراق خلال زيارته الى واشنطن، مبينا ان البرلمان سيحاسبه فور عودته في حال عدم طرح ملف الاحتلال الاميركي.وقال الشبكي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي تعهد بإنجاز برنامجه الحكومي بالكامل […]

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