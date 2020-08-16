بعدما اثارت الجدل بنشر كورونا.. شركة طيران إيرانية تستأنف رحلاتها الى العراق

2020/08/16 | 13:54 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت شركة الخطوط الجوية “ماهان” الايرانية، الأحد، استئناف رحلاتها إلى العراق.وذكرت الشركة في بيان أن الرحلات ستسير لخمسة مطارات عراقية (بغداد والنجف الاشرف والبصرة وأربيل والسليمانية)”.وأوضحت انه “يتوجب على المسافرين المتجهین من ايران تقديم اختبارات بنتائج سلبية تثبت خلو الاصابة من فيروس كوورنا ومصدق من قبل وزارة الصحة الايرانية”.وأشارت، إلى “ضرورة تقديم …

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شركة طيران إيرانية تستأنف رحلاتها الى العراق وكالة تقدم الاخبارية.

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