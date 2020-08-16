الداخلية : الاستخبارات القت القبض على 6 إرهابيين في كركوك

2020/08/16 | 13:54 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة …أعلنت وزارة الداخلية، الاحد، ان وكالة الاستخبارات القت القبض على 6 إرهابيين وضبطت كدسين للعتاد في محافظة كركوك.وذكرت الوزارة في بيان تلقته المستقلة , انه “من خلال المتابعة المستمرة لقواطع المسؤولية، وتعاون المواطنين، ألقت مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة باستخبارات الشرطة الاتحادية في وزارة الداخلية القبض على ستة إرهابيين مطلوبين وفق أحكام المادة 4 […]

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