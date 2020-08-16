الإمارات ليست الأولى ولن تكون الأخيرة - إبراهيم ابراش

2020/08/16 | 13:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#إبراهيم_ابراش يجب الاعتراف بداية بدهاء بنيامين نتنياهو الذي يستحق بجدارة لقب الساحر كما يُطلق عليه في إسرائيل والذي استطاع أن يلعب بورقة التهديد بضم الأراضي الفلسطينية ليحقق من خلالها إنجازات لإسرائيل وله شخصياً.عندما أعلن نتنياهو عن عزمه ضم أراضي من الضفة لإسرائيل وفرض السيادة عليها في بداية يوليو من هذا العام كان يدرك خطورة هذه الخطوة وما ستتركه من ردود فعل دولية رافضة، ولكنه كان يأمل من هكذا تصريح خلط ال ......





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