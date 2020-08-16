اتحاد المصارف: تنسيق عربي لإطلاق حساب لدعم لبنان

2020/08/16 | 14:12 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أعلن اتحاد المصارف العربیة، أن جامعة الدول العربیة تعمل بالتنسیق معه من أجل إطلاق حساب مصرفي تحت مسمى "الحساب العربي للإغاثة والدعم الخاص بلبنان".

وقال الأمین العام لاتحاد المصارف العربیة، وسام فتوح، في بیان اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "المصارف والمؤسسات المالیة العربیة الأعضاء في الاتحاد ستقوم بتمویل ھذا الحساب؛ دعما لصمود الشعب اللبناني".

وأوضح أن "الحساب يأتي أيضا للمساهمة في إعادة بناء وإعمار ما ھدمه الانفجار الكارثي الذي تعرضت له بیروت".

وأشار إلى "حرص الجامعة من خلال ھذه المبادرة على دعم لبنان ومساندته والتضامن معه"، مؤكدا "حرص اتحاد المصارف العربیة الكامل والتزامه التام لإنجاح ھذا المشروع الإنساني".

وقال فتوح: "ستقوم ھذه المصارف بتمویل ھذا الحساب، أضف الى ذلك فإن التمویل ممكن أن یتم عبر المؤسسات الدولیة، والصنادیق العربیة كقطاع خاص، ومن القطاع العام التمویل من خلال اتفاق مع وزراء المال العرب".

وأوضح فتوح أن أموال ھذا الحساب ستكون بتصرف مؤسسات وجمعیات المجتمع المدني والافراد الذین تضرروا من الانفجار بعد حصر الأضرار.

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