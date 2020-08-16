العراق يرسل شحنة مساعدات جديدة إلى لبنان تحمل مليون لتر من زيت الغاز

2020/08/16 | 14:14 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-متابعة

اعلن وزير النفط، احسان عبد الجبار اسماعيل، الأحد (16 آب 2020)، ارسال شحنة مساعدات جديدة إلى لبنان تحمل مليون لتر من زيت الغاز.

وقالت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "تمت المباشرة بتجهيز 30 صهريجاً بكميات تصل الى اكثر من مليون لتر من مادة زيت الغاز، ضمن المساعدات المقدمة للشعب اللبناني الشقيق ".

واضاف البيان أن "الوجبة الجديدة من مادة زيت الغاز تأتي ضمن المساعدات المقدمة ‏من الحكومة والشعب العراقي الى الشعب اللبناني الشقيق استناداً الى توجيهات رئيس الوزراء ‏والحكومة للوقوف الى جانب الاشقاء بعد كارثة حادث انفجار ميناء بيروت".

‎من جانبه قال مدير عام شركة توزيع ‏المنتجات النفطية وكالة حسين طالب، بحسب البيان إن "شركة توزيع المنتجات النفطية ، قد انهت استعدادها لانطلاق الوجبة ‏الثانية خلال الساعات القادمة من قافلة المساعدات المقدمة الى الشعب اللبناني الشقيق من مادة زيت الغاز، حيث تم تجهيز (30) صهريجاً بأكثر من مليون لتر من مادة زيت الغاز".

وكانت وزارة النفط قد زودت لبنان في ‏وقت سابق بكمية 800 الف لتر من مادة زيت الغاز، التي تم نقلها عبر الطريق البري‎.

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وذكر إعلام القضاء في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "توضيحا لما تناقلته بعض وسائل الإعلام بخصوص إطلاق سراح متهمين ع

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