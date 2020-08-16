قائد الجيش اللبناني يكشف عن مقتل 8 عسكريين وإصابة 300 في انفجار مرفأ بيروت

2020/08/16 | 14:15 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]كشف قائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون، أن الجيش خسر في الانفجار الذي هز مرفأ بيروت يوم 4 الجاري، 8 من خيرة ضباطه وعناصره وأكثر من 300 جريح، كما تضررت العديد من ثكناته ومقراته.

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