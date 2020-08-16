الكهرباء تكشف اخر تطورات الربط الخليجي.. متى يدخل إلى العمل؟

2020/08/16 | 14:16 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أكدت وزارة الكهرباء، الأحد، أن المرحلة الأولى من الربط الخليجي تحتاج إلى 14 شهراً.وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة أحمد موسى في تصريحات صحافية، إنه “في حال باشر الجانب الخليجي بتنفيذ المرحلة الأولى من الربط الخليجي، فإنهم بحاجة إلى سقف زمني يقارب الـ 14 شهراً لإنجاز هذه المرحلة وبواقع 500 ميكا […]

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