2020/08/16 | 14:23 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- أعلنت الهيئة العامة للكمارك عن إجمالي ايراداتها المتحققة ليوم امس السبت في مركزها الكمركية والذي بلغ (٢٤٦٣٢١١٠٠٠)مليارين واربعمائة وثلاثة وستون مليون ومئتان واحد عشر دينار على الرغم من تصفير الرسوم الكمركية على الكثير من البضائع وقلة الاستيرادات بسبب إغلاق أغلب المنافذ الحدودية بسبب جائحة كورونا .وقالت الهيئة في بيان لها، انها […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكمارك ..اكثر من ملياري دينار إجمالي الإيرادات اليومية للمراكز الكمركية ليوم أمس المركز الخبري الوطني.

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