الكهرباء: المرحلة الأولى من الربط الخليجي تحتاج الى 14 شهراً

2020/08/16 | 14:26 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت وزارة الكهرباء، الأحد، أن المرحلة الأولى من الربط الخليجي تحتاج إلى 14 شهراً.وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة أحمد موسى في تصريح لوكالة الانباء الرسمية إنه “في حال باشر الجانب الخليجي بتنفيذ المرحلة الأولى من الربط الخليجي، فإنهم بحاجة إلى سقف زمني يقارب الـ 14 شهراً لإنجاز هذه المرحلة وبواقع 500 ميكا واط”، لافتاً …

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