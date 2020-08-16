نصيف : الكاظمي اتخذ خطوة استباقية أنقذت العراق من “كارثة حقيقية”

2020/08/16 | 14:28 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /- وصفت النائب عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف ، توجهات رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لمصادرة المواد المتفجرة والأسلحة بأنها “خطوة استباقية لتفادي حصول كوارث شبيهة بما حدث في لبنان”.وقالت نصيف في بيان تلقت “المستقلة” نسخه منه اليوم الاحد ، إن “مداهمة سرداب يحتوي على كمية كبيرة من المتفجرات قرب مطار بغداد الدولي […]

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