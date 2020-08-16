2020/08/16 | 14:29 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- اعلن وزير الزراعة محمد كريم الخفاجي، الاحد، عن الاكتفاء الذاتي لمحصول الحنطة، فيما اشار الى ان الأيام المقبلة سيتم تصدير محصولي الحنطة والشعير.وقال الخفاجي في مؤتمر صحافي عقده اليوم مع وزير التجارة، انه “تم الانتهاء من موسم التسويق لمحصول الحنطة بإنتاجية وصلت لأكثر من خمسة ملايين طن”، مبينا “اننا حققنا الاكتفاء […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص العراق يعلن الاكتفاء الذاتي لمحصول الحنطة والزراعة تؤكد سعيها لتصدير محصول الشعير المركز الخبري الوطني.

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