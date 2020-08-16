2020/08/16 | 14:34 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- افاد وزير النفط العراقي احسان عبد الجبار، اليوم الاحد، عن المباشرة بتجهيز 30 صهريجاً بكميات تصل الى اكثر من مليون لتر من مادة زيت الوقود .وقال عبد الجبار في بيان، تلقته وكالة “المركز الخبري الوطني”،ان “الوجبة الجديدة من مادة زيت الوقود تأتي ضمن المساعدات المقدمة من الحكومة والشعب العراقي الى الشعب […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزير النفط: العراق يجهز لبنان بمليون لتر من زيت الوقود المركز الخبري الوطني.

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