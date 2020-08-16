الجبوري : الحلبوسي غادر المحور الاماراتي بعد اجتماعه مع الخنجر في تركيا

2020/08/16 | 14:37 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / متابعة /- كشف رئيس مجلس النواب السابق سليم الجبوري ، عن قيام تركيا برعاية اجتماع بين رئيس مجلس النواب الحالي محمد الحلبوسي ورئيس “المشروع العربي” خميس الخنجر، فيما رأى أن الاجتماع يوحي بمغادرة الحلبوسي المحور الاماراتي.وقال الجبوري في حوار تابعته “المستقلة” اليوم الاحد ، إن “الحلبوسي والخنجر عقدا لقاءً في تركيا وهذا […]

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