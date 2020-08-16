التحذير من سيناريو انفجار بيروت في “ميناء البصرة”

2020/08/16 | 14:38 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / قدّمت دائرة الجمارك العراقيّة تحذيرًا من مخاطر وجود 513 حاوية لمواد كيماويّة خطيرة وشديدة الانفجار تعود ملكيتها لشركات حكوميّة عراقيّة مهملة على أرصفة مرفأ أم قصر التجاري في محافظة البصرة التي تبعد 550 كيلومتر عن العاصمة بغداد.وقال المدير العام لهيئة الجمارك العراقيّة، خالد صلاح، لصحيفة “الصباح العراقية” وتابعته المستقلة التي صدرت صباح […]

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