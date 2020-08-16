مسعود البارزاني : الفرصة ماتزال سانحة لمعالجة المشكلات بين أربيل وبغداد

2020/08/16 | 14:42 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /- أكد رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني ، أن الفرصة ماتزال سانحة لمعالجة المشكلات بين أربيل وبغداد في إطار الدستور وتوصل الجانبين الى نتائج مرضية.وقال البارزاني في بيان بمناسبة ذكرى تأسيس الحزب تلقت “المستقلة” نسخه منه اليوم الاحد ، إن “الحزب الديمقراطي الكردستاني طوال تأريخه النضالي والسياسي لم يرفض التفاوض، وأراد معالجة […]

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