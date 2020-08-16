رئيس بايرن ميونخ يحذر اللاعبين من لدغة ليون في دوري الأبطال

2020/08/16 | 15:47 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - متابعة

طالب كارل هاينز رومينيجه، الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونخ الألماني، لاعبي الفريق بالحذر من منافسه ليون في المباراة التي ستجمع بينهما الأربعاء المقبل في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.





وقال رومينيجه في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية:" بعدما أخرج ليون يوفنتوس أظهر للمرة الثانية أنه لا ينبغي التقليل من شأن هذا الفريق تحت أي ظرف، فهم يلعبون بتفانٍ كبيرٍ وبإمكانهم إيلام المنافس عن طريق مهاجميهم السريعين".





وأضاف:" لقد كان الجميع يتوقع أن يلعب برشلونة أمام مانشستر، لكن نصف النهائي سيلعب فيه الآن بايرن أمام ليون".

وحول الانتصار التاريخي للعملاق البافاري على برشلونة بثمانية أهداف لهدفين في ربع نهائي البطولة القارية، أوضح:" بعد المباراة كنت في غرفة خلع الملابس، لم يكن هناك احتفال ولم يفقد أحد صوابه..



الفريق يركز بشكل كامل وسيخوض مباراة نصف النهائي بمنتهى الجدية، ونأمل أن نحقق أملنا الكبير أمام ليون، وهو الوصول إلى النهائي".

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بغداد اليوم-الديوانية

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بغداد اليوم- متابعة

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وأرفق صاروخ

بغداد اليوم-متابعة

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