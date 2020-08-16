الأمين المالي للأولمبية يطالب الحكومة بالتحقيق مع وزير الشباب السابق

2020/08/16 | 15:48 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..طالب الأمين المالي للجنة الأولمبية الوطنية العراقية، سرمد عبد الاله، الحكومة العراقية بالتحقيق مع وزير الشباب والرياضة السابق احمد رياض.وقال عبد الاله لـ / المعلومة/ إنه “أطالب رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي والحكومة العراقية بالتحقيق مع وزير الشباب والرياضة السابق احمد رياض”.وأوضح أن “رياض أسس شركة صدى للطيران في وقت قصير جداً […]

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