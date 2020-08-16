2020/08/16 | 15:53 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وكالة الاستخبارات التابعة لوزارة الداخلية العراقية، اليوم الأحد، إلقاء القبض على ستة عناصر من تنظيم "داعش" الارهابي، فضلاً عن ضبط أكداس للعتاد ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق.. اعتقال 6 ارهابيين وضبط أكداس للعتاد في كركوك ) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق.. اعتقال 6 ارهابيين وضبط أكداس للعتاد في كركوك ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).