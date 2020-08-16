الكعبي يطلب ادراج تصاميم مجاري حي المنتظر على جدول المجلس الوزاري

2020/08/16 | 15:55 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالب النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي وزارة التخطيط ، للعمل على ادراج مشروع اعداد دراسات وتصاميم مجاري حي المنتظر ضمن جدول اعمال الاجتماع المقبل للمجلس الوزاري للاقتصاد واستحصال الموافقات الاصولية على تنفيذه.

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