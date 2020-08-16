نائبة: العلاوات والترفيعات حق مكتسب للموظف ولا يمكن منعه أو تاخيره

2020/08/16 | 16:01 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت عضو مجلس النواب زهرة البجاري، اليوم الاحد، ان العلاوات والترفيعات حق مكتسب للموظف ولا يمكن منعه أو تاخيره، داعية الأمانة العامة لمجلس الوزراء الى معالجة هذا الغبن وإطلاق العلاوات والترفيعات للموظفين.وقالت البجاري في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “العلاوات والترفيعات حق مكتسب للموظف لا يمكن منعه أو تاخيره”، مبينة ان “قرار وزارة …

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