الجيش الإيراني يتوعد أبو ظبي بـ”تعامل جديد” ويحملها مسؤولية ما سيجري

2020/08/16 | 16:07 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..وجه قائد هيئة الأركان الإيرانية اللواء محمد باقري، تحذيرا للإمارات يحملها مسؤولية أي استهداف لأمن إيران القومي بعد تطبيع علاقاتها مع إسرائيل.وقال باقري: تعاملنا مع الإمارات سيتغير بشكل جذري والقوات المسلحة الإيرانية ستتعامل مع الإمارات وفق معادلات جديدة بعد تطبيعها مع إسرائيل.وأضاف قائد الأركان الإيرانية: ننصح الإمارات بإعادة النظر في قرارها […]

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