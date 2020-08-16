2020/08/16 | 16:08 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… اعلن وزير النفط العراقي احسان عبد الجبار عن المباشرة بتجهيز 30 صهريجاً بكميات تصل الى اكثر من مليون لتر من مادة زيت الغاز.وقال عبد الجبار في بيان لها تلقته (المستقلة) اليوم الاحد ان “الوجبة الجديدة من مادة زيت الغاز تأتي ضمن المساعدات المقدمة من الحكومة والشعب العراقي الى الشعب اللبناني استناداً الى توجيهات […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق يعلن تجهيز لبنان اكثر من مليون لتر من مادة زيت الغاز) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق يعلن تجهيز لبنان اكثر من مليون لتر من مادة زيت الغاز) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).