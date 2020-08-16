2020/08/16 | 16:08 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الثقافة النيابية تبحث مع نقيب الصحفيين مؤيد اللامي سبل الارتقاء بالعمل الصحفي وتفعيل دور حماية الصحفيين في مهامهم الصحفية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/08/16 | 16:08.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

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