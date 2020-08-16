كردستان تسجل 537 اصابة جديدة بكورونا و 21 حالة وفاة

2020/08/16 | 16:15 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… أعلنت وزارة الصحة في اقليم كوردستان أصابة أكثر من 537 و21 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.وقالت الوزارة في بيان لها وتلقته (المستقلة) اليوم الاحد انها سجلت 537 اصابة جديدة بكورونا توزعت على النحو الاتي: 297 أربيل، 51 السليمانية، 26 كرميان، 134 دهوك، 29 حلبجة.وأشار البيان الى تعافي 289 […]

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