الشباب والرياضة تكشف قرب بناء ملعب جديد في بابل

2020/08/16 | 16:18 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]أعلنت وزارة الشباب والرياضة، انها ستتكفل ببناء ملعب نادي النيل الرياضي.

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