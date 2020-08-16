قد تغير حياة الملايين… مادة تجعل المياه المالحة آمنة للشرب في دقائق

2020/08/16 | 16:18 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة_اين]ابتكر علماء من أستراليا وسيلة جديدة قد تحول حياة الملايين في جميع أنحاء العالم، والمتعلقة بتحويل مياه البحر المالحة أو قليلة الملوحة إلى مياه شرب آمنة ونظيفة في وقت قياسي.

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