الصحة العراقية تسجل أعلى حصيلة إصابات بكورونا منذ دخول الوباء

2020/08/16 | 16:18 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا المستجد في العراق ليوم الأحد المصادف 16 آب 2020

- تم فحص ( 19278) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم ؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق ( 1282928 )

- سجلت وزارة الصحة والبيئة هذا اليوم (2674) حالة شفاء في العراق موزعة كالتالي:بغداد / الرصافة 303بغداد / الكرخ 530مدينة الطب 84النجف الأشرف 171السليمانية 40أربيل 114دهوك 135كربلاء 221كركوك 102ديالى 104واسط 26البصرة 319ميسان 55بابل 184الديوانية 87ذي قار 88الأنبار 36نينوى 61صلاح الدين 14

- الأصابات الجديدة لهذا اليوم : 4348 حالة، وكما يلي:بغداد الرصافة 396بغداد الكرخ 592مدينة الطب 67النجف 401السليمانية 106أربيل 297دهوك 134كربلاء 295كركوك 157ديالى 95واسط 176البصرة 485ميسان 91بابل 121الديوانية 185ذي قار 135الأنبار 88المثنى 169نينوى 250صلاح الدين 108

- الوفيات 75 حالة وكما يلي :بغداد الرصافة 5بغداد الكرخ 5مدينة الطب 1النجف 2السليمانية 7أربيل 12دهوك 2كربلاء 5كركوك 4واسط 3البصرة 9ميسان 1بابل 5الديوانية 2الأنبار 1المثنى 3نينوى 6صلاح الدين 2

مجموع الشفاء : 125374 ( نسبة الشفاء 71 %)مجموع الأصابات : 176931الراقدين الكلي: 45697الراقدين في العناية المركزة: 572مجموع الوفيات: 5860

دائرة الصحة العامةوزارة الصحة والبيئةالأحد 16 آب 2020

لمتابعة اخبار العراق والعالم حمل تطبيق بغداد اليوم

من هنا

هيأة المنافذ الحدودية: تنفيذٱ لتوجيهات رئيس الوزراء إخلاء حاويات وبراميل بداخلها مواد شديدة الخطورة في منفذ ميناء أم قصر الاوسط

تنفيذاً لتوجيهات رئيس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي بتشكيل لجنة عاجلة للكشف عن المواد عالية الخطورة (كيمياوية، مزدوجة الا

بغداد اليوم - متابعة

وضع مدير دائرة الصحة العامة د.



رياض عبد الأمير خياراً وحيداً أمام المواطنين لتقليل عدد الإصابات بفيروس كورونا بنسبة 90%.

وقال عبد الأمير بمقابلة متلفزة تابعتها (بغداد اليوم) "ندعو المواطنين لعدم الاستهانة بلبس الكمامة، الك

بغداد اليوم-متابعة

اعلن وزير النفط، احسان عبد الجبار اسماعيل، الأحد (16 آب 2020)، ارسال شحنة مساعدات جديدة إلى لبنان تحمل مليون لتر من زيت الغاز.

وقالت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "تمت المباشرة بتجهيز 30 صهريجاً بكميات تصل الى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( الصحة العراقية تسجل أعلى حصيلة إصابات بكورونا منذ دخول الوباء) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( الصحة العراقية تسجل أعلى حصيلة إصابات بكورونا منذ دخول الوباء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).