المنافذ الحدودية تخلي مواد شديدة الخطورة في ميناء أم قصر الاوسط

2020/08/16 | 16:22 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت هياة المنافذ الحدودية، اليوم الاحد، عن اخلاء حاويات وبراميل بداخلها مواد شديدة الخطورة في منفذ ميناء أم قصر الاوسط.وقالت الهياة في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، انه “تنفيذاً لتوجيهات رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بتشكيل لجنة عاجلة للكشف عن المواد عالية الخطورة (كيمياوية، مزدوجة الاستخدام، نترات الامونيا) في كافة المنافذ الحدودية (برية، بحرية، جوية) …

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