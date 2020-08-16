نائب يعلن أنسحابه من تحالف الحكيم بالبرلمان

2020/08/16 | 16:23 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… أعلن النائب أسعد ياسين المرشدي انسحابه من تحالف “عراقيون” الذي يتزعمه عمار الحكيم، وتمنى لأعضاء التحالف “التوفيق والسداد”.وقال المرشدي في بيان له تلقته (المستقلة) اليوم الاحد النه “لا يخفى عن الجميع انني منذ دخولي الى مجلس النواب العراقي وانا اعمل بروح المسؤولية بعيدا عن كل الضغوطات السياسية والشخصية”، مشيرا إلى أن “المناخ الديمقراطي […]

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