2020/08/16 | 16:24 - المصدر: الصحافة المستقلة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- (المستقلة)… الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا المستجد في العراق ليوم الأحد المصادف 16 آب 2020 – تم فحص ( 19278) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم ؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق ( 1282928 ) – سجلت وزارة الصحة والبيئة هذا اليوم (2674) حالة شفاء […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة العراقية تسجل ارقام قياسية جديدة بكرونا بـ 4348 و75 حالة وفاة) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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