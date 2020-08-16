الصحة العراقية تسجل ارقام قياسية جديدة بكرونا بـ 4348 و75 حالة وفاة

2020/08/16 | 16:24 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا المستجد في العراق ليوم الأحد المصادف 16 آب 2020 – تم فحص ( 19278) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم ؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق ( 1282928 ) – سجلت وزارة الصحة والبيئة هذا اليوم (2674) حالة شفاء […]

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