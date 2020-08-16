شركة طيران إيرانية متهمة بـ’نشر الجائحة’ تستأنف رحلاتها إلى العراق

2020/08/16 | 16:24 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز: بغداد.. أعلنت شركة الخطوط الجوية "ماهان" الايرانية، الأحد، استئناف رحلاتها إلى العراق بعد توقف...

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