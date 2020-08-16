الكعبي يطلب إدراج تصاميم مجاري حي المنتظر على جدول المجلس الوزاري

2020/08/16 | 16:26 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالب النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي وزارة التخطيط، بالعمل على إدراج مشروع إعداد دراسات وتصاميم مجاري حي المنتظر ضمن جدول أعمال الاجتماع المقبل للمجلس الوزاري للاقتصاد واستحصال الموافقات الأصولية على تنفيذه.

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