العراق يصدر وجبة جديدة من مادة البرايم كوت إلى الامارات

2020/08/16 | 16:26 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مدير عام الشركة العامة للصناعات التعدينية التابعة لوزارة الصناعة والمعادن عدنان الغنام استمرار عملية التصدير لمنتج البرايم كوت الى دولة الامارات.

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