العراق يحطم “رقماً قياسياً” جديداً بعدد إلاصابات اليومية بكورونا.. وتسجيل 75 حالة وفاة

2020/08/16 | 16:27 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق – بغداد أعلنت وزارة الصحة والبيئة، الأحد، تسجيل 75 حالة وفاة و4348 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، في عموم العراق، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.وذكرت الوزارة في بيان أنه “تم فحص ( 19278) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم ؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض […]

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