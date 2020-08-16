وزير الكهرباء في كوردستان : يعلن يرفد الكهرباء الوطنية بـ33 ميغاواط جديدة

2020/08/16 | 16:29 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… افتتح وزير الكهرباء في اقليم كوردستان كمال محمد صالح محطة لنقل وتوزيع الطاقة الكهربائية في منطقة شيروان مزن التابعة لناحية ميركسور في محافظة اربيل ، مشيرا الى ان هذا المشروع ينتج 33 ميغاواط من الكهرباء لحدود المنطقة المذكورة.وقال صالح في كلمة له اثناء مراسم الافتتاح اليوم الاحد ان هذا المشروع يندرج ضمن المشاريع […]

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