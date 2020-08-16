وزير الدفاع يبحث مع السفير القطري مواضيع ذات اهتمام مشترك

2020/08/16 | 17:20 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين] بحث وزير الدفاع جنعة عناد، الاحد، مع السفير القطري خالد حمد السليطي المواضيع ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.

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