2020/08/16 | 17:20 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم/ متابعة

يستعد نادي برشلونة لإجراء تغيير شامل في صفوف الفريق الأول بالنادي، بعد الهزيمة القاسية التي تعرض لها الفريق أمام بايرن ميونيخ بنتيجة 8-2.

وودع النادي الكتالوني دوري أبطال أوروبا من دور ربع النهائي، يوم الجمعة الماضي على يد فريق بايرن ميونيخ.

وكشفت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، أن هناك 7 لاعبين تأكد عدم وجودهم مع البارسا في الموسم المقبل وسيتم طرحهم للبيع في الصيف الجاري.

وأوضحت الصحيفة أن اللاعبين هم آرثر المنتقل إلى يوفنتوس وجونيور فيربو وإيفان راكيتيتش وبرايثوايت وأومتيتي و أرتورو فيدال وأيضا عثمان ديمبيلي.

وأوضحت الصحيفة أن إدارة النادي تسعى لإيجاد مصدر لتمويل الصفقات الجديدة، من أجل بناء فريق جديد بقيادة ليونيل ميسي قائد النادي.

لمتابعة اخبار العراق والعالم حمل تطبيق بغداد اليوم

من هنا

بغداد اليوم-الديوانية

كشف رئيس الهيأة الادارية لنادي الديوانية، حسين العنكوشي، اليوم الاحد، عن التعاقدات التي أجراها مع عدد من اللاعبين المحترفين الأجانب.

وقال رئيس النادي حسين العنكوشي في حديث لـ (بغداد اليوم): "نعمل على إظهار اسم الديوان

بغداد اليوم - متابعة

طالب كارل هاينز رومينيجه، الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونخ الألماني، لاعبي الفريق بالحذر من منافسه ليون في المباراة التي ستجمع بينهما الأربعاء المقبل في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.





وقال رومينيجه في تصريحات لوكالة ال

بغداد اليوم- متابعة

نشر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب نادي يوفنتوس، مقطعًا مصورًا عبر حسابه على تطبيق "إنستجرام" وهو يمارس رياضة الغوص الحر في إجازته الصيفية، بعد توديع السيدة العجوز بطولة دوري أبطال أوروبا.

وأرفق صاروخ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( كارثة تنتظر نجوم برشلونة.. 7 لاعبين خارج الفريق الموسم القادم) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( كارثة تنتظر نجوم برشلونة.. 7 لاعبين خارج الفريق الموسم القادم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).