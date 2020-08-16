التخطيط تعزم ارسال موازنة انفاق تشغيلية للأشهر المتبقية من 2020

2020/08/16 | 17:24 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/خاص… اعلنت وزارة التخطيط، الاثنين، عزمها ارسال موازنة انفاق تشغيلية للأشهر المتبقية من 2020 لتامين متطلبات الانفاق الحكومي.وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي لـ/المعلومة/ وزارة التخطيط لديها خطة لإرسال مسودة موازنة 2020 للأشهر المتبقية من العام الجاري فقط الى مجلس الوزراء والذي بدوره يحولها الى مجلس النواب لتمريرها”.واضاف انها ” ستكون موازنة […]

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