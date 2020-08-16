شبح بيروتشيما.. إخلاء مواد شديدة الانفجار بميناء عراقي

2020/08/16 | 17:24 - المصدر: العربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خوفا من تكرار كارثة انفجار مرفأ بيروت في العراق، أعلنت هيئة المنافذ الحدودية العراقية، اليوم الأحد، إخلاء حاويات وبراميل بداخلها مواد شديدة الخطورة في منفذ ميناء أم قصر الأوسط.وفق ما نقلت وكالة

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