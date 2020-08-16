2020/08/16 | 17:26 - المصدر: المعلومة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة/ بغداد..
أعلن وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، أن الولايات المتحدة منيت في مشروع قرارها لتمديد الحظر التسليحي على ايران بهزيمة غير مسبوقة في مجلس الأمن الدولي بنتيجة 2-13.
وقال ظريف، خلال تصريحات صحفية له، “شهدنا هزيمة غير مسبوقة لأميركا في مجلس الأمن بصوت دولة واحدة فقط إلى جانب أميركا حيث لا ينبغي نسيان […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إيران: واشنطن منيت بخسارة مذلة في مجلس الأمن) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
أعلن وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، أن الولايات المتحدة منيت في مشروع قرارها لتمديد الحظر التسليحي على ايران بهزيمة غير مسبوقة في مجلس الأمن الدولي بنتيجة 2-13.
وقال ظريف، خلال تصريحات صحفية له، “شهدنا هزيمة غير مسبوقة لأميركا في مجلس الأمن بصوت دولة واحدة فقط إلى جانب أميركا حيث لا ينبغي نسيان […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إيران: واشنطن منيت بخسارة مذلة في مجلس الأمن) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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