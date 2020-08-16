إيران: واشنطن منيت بخسارة مذلة في مجلس الأمن

2020/08/16 | 17:26 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..أعلن وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، أن الولايات المتحدة منيت في مشروع قرارها لتمديد الحظر التسليحي على ايران بهزيمة غير مسبوقة في مجلس الأمن الدولي بنتيجة 2-13.وقال ظريف، خلال تصريحات صحفية له، “شهدنا هزيمة غير مسبوقة لأميركا في مجلس الأمن بصوت دولة واحدة فقط إلى جانب أميركا حيث لا ينبغي نسيان […]

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