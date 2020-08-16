الصحة تسجل 4348 إصابة جديدة بكورونا وتماثل 2674 حالة للشفاء

2020/08/16 | 17:28 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، تسجيل 4348 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في عموم محافظات البلاد.

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